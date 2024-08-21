Россияне потеряли 1210 солдат, две системы ПВО и 21 ББМ за сутки: данные Генштаба

За последние сутки с 20 на 21 августа, россияне потеряли на фронте 1210 солдат, две системы ПВО и 60 артиллерийских установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, аналитики ISW не исключают, что россияне могут уменьшить темпы приближения к Покровску в Донецкой области.

В частности, это может произойти из-за того, что армия РФ перебросила в Курскую область часть дивизии из Донбасса.

С вечера вторника Украина находится под масштабной атакой ударными беспилотниками. Во многих областях атака продолжается до сих пор. В Киеве тревогу объявляли четыре раза за ночь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.