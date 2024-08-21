Россияне потеряли 1210 солдат, две системы ПВО и 21 ББМ за сутки: данные Генштаба
За последние сутки с 20 на 21 августа, россияне потеряли на фронте 1210 солдат, две системы ПВО и 60 артиллерийских установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 603 010 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 8522 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 16 542 (+21) ед;
- артиллерийских систем - 17 216 (+60) ед;
- РСЗО - 1166 ед;
- средства ПВО - 928 (+2) ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 902 (+38) ед;
- крылатых ракет - 2442 (+4) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 221 (+79) ед;
- специальной техники - 2887 (+2) ед.
Напомним, аналитики ISW не исключают, что россияне могут уменьшить темпы приближения к Покровску в Донецкой области.
В частности, это может произойти из-за того, что армия РФ перебросила в Курскую область часть дивизии из Донбасса.
С вечера вторника Украина находится под масштабной атакой ударными беспилотниками. Во многих областях атака продолжается до сих пор. В Киеве тревогу объявляли четыре раза за ночь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.