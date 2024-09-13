ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 1200 окупантов, 18 танков и 48 бронемашин: Генштаб обновил потери РФ в войне

Пятница 13 сентября 2024 07:52
UA EN RU
Более 1200 окупантов, 18 танков и 48 бронемашин: Генштаб обновил потери РФ в войне Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1220 военных, 18 танков, 48 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 631420 (+1220) человек;
  • танков – 8671 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин – 17003 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем – 18061 (+52) ед.;
  • РСЗО – 1185 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 945 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80) ед.;
  • крылатых ракет – 2591 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24560 (+79) ед;
  • специальной техники – 3071 (+10) ед.

Более 1200 окупантов, 18 танков и 48 бронемашин: Генштаб обновил потери РФ в войне

Напомним, по данным ISW, российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, - ISW
Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, - ISW
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США