Более 1200 окупантов, 18 танков и 48 бронемашин: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1220 военных, 18 танков, 48 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 631420 (+1220) человек;
- танков – 8671 (+18) ед;
- боевых бронированных машин – 17003 (+48) ед.;
- артиллерийских систем – 18061 (+52) ед.;
- РСЗО – 1185 (+1) ед.;
- средства ПВО – 945 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80) ед.;
- крылатых ракет – 2591 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 24560 (+79) ед;
- специальной техники – 3071 (+10) ед.
Напомним, по данным ISW, российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.
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