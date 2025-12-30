Понад 1200 "хороших руських": Генштаб оновив статистику втрат ворога на ранок 30 грудня

Втрати російських військ у війні проти України продовжують зростати. Оновлені дані підтверджують масштаб виснаження армії РФ за всіма ключовими видами озброєнь і особовим складом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і станом на 30 грудня 2025 року орієнтовні сукупні втрати російських військ досягли критичних показників.
Йдеться як про особовий склад, так і про військову техніку, яка активно знищується Силами оборони України.
За підтвердженими даними, загальні втрати живої сили противника склали близько 1 206 910 осіб, з них за останню добу - ще 1220. Ці цифри відображають системне виснаження ресурсів РФ на тлі продовження агресії.
Українські захисники знищили 11 477 російських танків, а також 23 841 бойову броньовану машину. Втрати артилерії перевищили 35 589 одиниць, що безпосередньо знижує вогневі можливості окупаційних військ на фронті.
Також підтверджено знищення 1 582 реактивних систем залпового вогню та 1 264 засобів протиповітряної оборони. Авіаційні втрати РФ становлять 434 літаки і 347 вертольотів.
Особливо помітні втрати в безпілотній складовій: українська ППО і підрозділи РЕБ знищили 96 932 оперативно-тактичних БПЛА, включно з ударними дронами. Крім того, ліквідовано 4 136 крилатих ракет.
На морі противник також зазнає втрат - виведено з ладу 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.
Від початку війни знищено понад 72 тисячі одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 031 одиницю спеціальної техніки.
Це серйозно ускладнює логістику і постачання російських підрозділів на окупованих територіях.
Нагадуємо, що станом на вечір 29 грудня ситуація на фронті залишалася напруженою, російські війська продовжували чинити масований тиск на кількох напрямках, зафіксовано 136 бойових зіткнень від початку доби, що свідчить про високу активність противника та необхідність зберігати пильність.
Зазначимо, що в Родинському на Донеччині тривають запеклі бої, але твердження про повний контроль міста російськими військами не відповідають дійсності: противник намагався закріпитися вздовж залізниці на півночі та в західних районах, проте українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати наступ.