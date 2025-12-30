Больше 1200 "хороших русских": Генштаб обновил статистику потерь врага на утро 30 декабря

Потери российских войск в войне против Украины продолжают расти. Обновленные данные подтверждают масштаб истощения армии РФ по всем ключевым видам вооружений и личному составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по состоянию на 30 декабря 2025 года ориентировочные совокупные потери российских войск достигли критических показателей.

Речь идет как о личном составе, так и о военной технике, которая активно уничтожается Силами обороны Украины.

По подтвержденным данным, общие потери живой силы противника составили около 1 206 910 человек, из них за последние сутки — еще 1220. Эти цифры отражают системное истощение ресурсов РФ на фоне продолжения агрессии.

Уничтоженная техника и вооружение

Украинские защитники уничтожили 11 477 российских танков, а также 23 841 боевую бронированную машину. Потери артиллерии превысили 35 589 единиц, что напрямую снижает огневые возможности оккупационных войск на фронте.

Также подтверждено уничтожение 1 582 реактивных систем залпового огня и 1 264 средств противовоздушной обороны. Авиационные потери РФ составляют 434 самолета и 347 вертолетов.

Дроны, ракеты и флот

Особо заметны потери в беспилотной составляющей: украинская ПВО и подразделения РЭБ уничтожили 96 932 оперативно-тактических БПЛА, включая ударные дроны. Кроме того, ликвидировано 4 136 крылатых ракет.

На море противник также несет потери — выведены из строя 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.

Тыл и логистика под ударом

С начала войны уничтожено более 72 тысяч единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 031 единица специальной техники.

Это серьезно осложняет логистику и снабжение российских подразделений на оккупированных территориях.