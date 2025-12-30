ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Больше 1200 "хороших русских": Генштаб обновил статистику потерь врага на утро 30 декабря

Украина, Вторник 30 декабря 2025 07:20
UA EN RU
Больше 1200 "хороших русских": Генштаб обновил статистику потерь врага на утро 30 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Потери российских войск в войне против Украины продолжают расти. Обновленные данные подтверждают масштаб истощения армии РФ по всем ключевым видам вооружений и личному составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по состоянию на 30 декабря 2025 года ориентировочные совокупные потери российских войск достигли критических показателей.

Речь идет как о личном составе, так и о военной технике, которая активно уничтожается Силами обороны Украины.

По подтвержденным данным, общие потери живой силы противника составили около 1 206 910 человек, из них за последние сутки — еще 1220. Эти цифры отражают системное истощение ресурсов РФ на фоне продолжения агрессии.

Уничтоженная техника и вооружение

Украинские защитники уничтожили 11 477 российских танков, а также 23 841 боевую бронированную машину. Потери артиллерии превысили 35 589 единиц, что напрямую снижает огневые возможности оккупационных войск на фронте.

Также подтверждено уничтожение 1 582 реактивных систем залпового огня и 1 264 средств противовоздушной обороны. Авиационные потери РФ составляют 434 самолета и 347 вертолетов.

Дроны, ракеты и флот

Особо заметны потери в беспилотной составляющей: украинская ПВО и подразделения РЭБ уничтожили 96 932 оперативно-тактических БПЛА, включая ударные дроны. Кроме того, ликвидировано 4 136 крылатых ракет.

На море противник также несет потери — выведены из строя 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.

Тыл и логистика под ударом

С начала войны уничтожено более 72 тысяч единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 031 единица специальной техники.

Это серьезно осложняет логистику и снабжение российских подразделений на оккупированных территориях.

Больше 1200 &quot;хороших русских&quot;: Генштаб обновил статистику потерь врага на утро 30 декабря

Напоминаем, что к вечеру 29 декабря ситуация на фронте оставалась напряженной, российские войска продолжали оказывать массированное давление на нескольких направлениях, зафиксировано 136 боевых столкновений с начала суток, что свидетельствует о высокой активности противника и необходимости сохранять бдительность.

Отметим, что в Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, но утверждения о полном контроле города российскими войсками не соответствуют действительности: противник пытался закрепиться вдоль железной дороги на севере и в западных районах, однако украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну