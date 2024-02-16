Понад 1200 за добу. Втрати РФ перевищили 400 тисяч військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 400300 (+1210) осіб ліквідовано;

танків - 6465 (+23) од.;

бойових броньованих машин - 12129 (+39) од.;

артилерійських систем - 9641 (+21) од.;

РСЗВ - 984 од.;

засоби ППО - 671 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4) од.;

крилаті ракети - 1895 (+13) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25) од.;

спеціальна техніка - 1528 (+4) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 95 бойових зіткнень. В Авдіївці бої тривають у межах міста, командування посилює підрозділи та реалізує маневр військами на загрозливих напрямках.

При цьому, у звіті Інституту вивчення війни говориться, що у разі потенційного захоплення Авдіївки росіяни не зможуть швидко просунутися і окупувати великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення і відпочинку.