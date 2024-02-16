Больше 1200 за сутки. Потери РФ превысили 400 тысяч военных

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 февраля, составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В Авдеевке бои продолжаются в черте города, командование усиливает подразделения и реализует маневр войсками на угрожающих направлениях.
При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что в случае потенциального захвата Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и оккупировать крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.
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