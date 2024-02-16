У разі захоплення Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просуватися далі, - ISW

У разі потенційного захоплення Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й окупувати великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат і для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення й відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У документі нагадали, що росіяни почали локальну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року і лише нещодавно почали тактично просуватися через населений пункт після кількох місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак з величезними втратами техніки й особового складу.

В ISW зазначають, що Сили оборони України побудували гарні оборонні укріплення поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, які російські війська також намагаються захопити, зокрема на захід та північ від міста.

Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки. Російські війська не демонструють готовність реалізувати швидке механізоване просування вперед і окупувати ці міста й села у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі.

"Російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки на захоплення Авдіївки, тож їм, ймовірно, буде потрібен тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі", - йдеться у звіті.

З огляду на ці фактори, в ISW припускають, що у випадку захоплення Авдіївки, російські війська навряд чи зможуть швидко просунутися далі. Натомість потенційне захоплення міста, щонайбільше, створить умови для подальших обмежених тактичних переваг.

Бої за Авдіївку

Російські війська кілька місяців поспіль штурмують Авдіївку в Донецькій області. Вони намагаються оточити місто, щоб згодом узяти його під свій контроль. Сили оборони тримають оборону і завдають окупантам величезних втрат.

На сьогоднішні день бої ведуться уже в межах міста. Днями на посилення захисту Авдіївки перекинули 3-тю окрему штурмову бригаду. Також військові ЗСУ подбали про запасні шляхи логістичного постачання на випадок перерізання ворогом основного логістичного шляху.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що станом на вечір 15 лютого, ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. У місті тривають запеклі бої з ворогом, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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