Багато техніки й понад 1100 загарбників: в ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 15 на 16 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів і 45 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони відновили втрачені позиції біля Торецька.
За даними Генштабу ЗСУ, найгарячішою є ситуація на Покровському напрямку.
В ніч на 16 липня агресор атакував низку областей України ударними дронами типу "Шахед".
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