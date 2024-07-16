Много техники и более 1100 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 15 на 16 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат и 45 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Торецка.
По данным Генштаба ВСУ, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.
В ночь на 16 июля агрессор атаковал ряд областей Украины ударными дронами типа "Шахед".
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