Понад 107 тисяч знищених окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Українські захисники минулої доби знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 107 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 2 січня орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе. Українські військові збили 39 "шахедів", два безпілотники "Орлан-10" та авіаційну ракету.
Проте внаслідок атаки у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.
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