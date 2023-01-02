Более 107 тысяч уничтоженных оккупантов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 720 оккупантов и сбили 44 дрона врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 107 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 2 января ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе. Украинские военные сбили 39 "шахедов", два беспилотника "Орлан-10" и авиационную ракету.
Однако в результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.