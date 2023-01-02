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Более 107 тысяч уничтоженных оккупантов: Генштаб обновил потери России

Фото: общие потери РФ составили уже более 107 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 720 оккупантов и сбили 44 дрона врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 107 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 2 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3031 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед.
  • артиллерийских систем - 2027 (+6) ед.
  • РСЗО - 423 (+0) ед.
  • средства ПВО - 213 (+0) ед.
  • самолетов - 283 (+0) ед.
  • вертолетов - 260 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед.
  • специальная техника - 181 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе. Украинские военные сбили 39 "шахедов", два беспилотника "Орлан-10" и авиационную ракету.

Однако в результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.

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