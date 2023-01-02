Понад 107 тисяч знищених окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: загальні втрати РФ склали вже понад 107 тисяч військових (Getty Images)

Українські захисники минулої доби знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 107 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 2 січня орієнтовно склали: особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3031 (+0) од.

бойових броньованих машин - 6093 (+9) од.,

артилерійських систем - 2027 (+6) од.,

РСЗВ - 423 (+0) од.

засоби ППО - 213 (+0) од.,

літаків - 283 (+0) од.,

вертольотів - 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од.,

спеціальна техніка - 181 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.