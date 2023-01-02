Понад 107 тисяч знищених окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Фото: загальні втрати РФ склали вже понад 107 тисяч військових (Getty Images)
Українські захисники минулої доби знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 107 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 2 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3031 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 6093 (+9) од.,
- артилерійських систем - 2027 (+6) од.,
- РСЗВ - 423 (+0) од.
- засоби ППО - 213 (+0) од.,
- літаків - 283 (+0) од.,
- вертольотів - 260 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од.,
- спеціальна техніка - 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе. Українські військові збили 39 "шахедів", два безпілотники "Орлан-10" та авіаційну ракету.
Проте внаслідок атаки у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.
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