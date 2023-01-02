Более 107 тысяч уничтоженных оккупантов: Генштаб обновил потери России

Фото: общие потери РФ составили уже более 107 тысяч военных (Getty Images)

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 720 оккупантов и сбили 44 дрона врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 107 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 2 января ориентировочно составили: личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед.

артиллерийских систем - 2027 (+6) ед.

РСЗО - 423 (+0) ед.

средства ПВО - 213 (+0) ед.

самолетов - 283 (+0) ед.

вертолетов - 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед.

специальная техника - 181 (+0). Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.