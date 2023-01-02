Более 107 тысяч уничтоженных оккупантов: Генштаб обновил потери России
Фото: общие потери РФ составили уже более 107 тысяч военных (Getty Images)
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 720 оккупантов и сбили 44 дрона врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 107 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 2 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3031 (+0) ед.
- боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед.
- артиллерийских систем - 2027 (+6) ед.
- РСЗО - 423 (+0) ед.
- средства ПВО - 213 (+0) ед.
- самолетов - 283 (+0) ед.
- вертолетов - 260 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),
- крылатые ракеты - 723 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед.
- специальная техника - 181 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе. Украинские военные сбили 39 "шахедов", два беспилотника "Орлан-10" и авиационную ракету.
Однако в результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.
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