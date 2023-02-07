Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.
Додамо, за даними NYT, втрати Росії на війні стрімко зростають та досягли вже 200 тисяч військових.
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