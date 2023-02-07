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Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: Росія за минулу добу втратила у війні проти України ще 1030 військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3245 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,
  • артилерійських систем - 2232 (+1) од,
  • РСЗВ - 461 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
  • літаків - 294 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 208 (+5).

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

Додамо, за даними NYT, втрати Росії на війні стрімко зростають та досягли вже 200 тисяч військових.

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