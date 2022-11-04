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Понад 1000 підрозділів ЗСУ відключали від терміналів Starlink, - CNN

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 19:02
Понад 1000 підрозділів ЗСУ відключали від терміналів Starlink, - CNN Фото: Понад 1000 військових підрозділів ЗСУ відключали від терміналів Starlink (starlink com)
Автор: Дмитро Браславський

Побоювання України, що її військові можуть втратити доступ до найважливішого інтернет-сервісу Ілона Маска Starlink, посилилися минулого тижня після того. У 1300 військових підрозділах були відключені термінали Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Невеликі, прості у використанні супутникові тарілки, виготовлені приватною ракетною компанією Маска SpaceX, були визнані революційним джерелом зв'язку для українських військових. Вони дозволять їм воювати та залишатися в мережі, навіть коли мобільні телефони та інтернет-мережі були знищені. Але останнім часом виникли побоювання щодо надійності SpaceX після того, як були розкриті дискусії про фінансування та повідомлялося про перебої у роботі поблизу лінії фронту.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони, переговори між SpaceX та міністерством оборони продовжуються, попри заяву Маска про те, що його компанія продовжить фінансувати послуги.

Як повідомляє видання, нещодавнє відключення розпочалося 24 жовтня і було описане однією людиною, поінформованою про ситуацію, як величезну проблему для українських Збройних сил. За словами цієї людини, термінали було відключено через відсутність фінансування. Відключення торкнулося блоку з 1300 терміналів, які Україна придбала у березні у британської компанії та використала для бойових операцій.

Журналістом стало відомо, що SpaceX стягувала з українських військових 2500 доларів на місяць за те, щоб кожну з 1300 одиниць було підключено, внаслідок чого загальна вартість до вересня збільшилася майже до 20 мільйонів доларів. Зрештою, вони більше не могли дозволити собі платити.

Перш ніж термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням сплатити щомісячний рахунок у розмірі 3,25 мільйона доларів. За словами джерела, партію терміналів також було замінено, оскільки виникли побоювання, що обслуговування може бути відключено, щоб звести до мінімуму наслідки. Незрозуміло, скільки саме терміналів експлуатують українські військові, але ті 1300, які нещодавно були відключені, становлять значну частину.

Нагадаємо, SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Потім компанія SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.

Також повідомлялось, що Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, який використовується для постачання зброї та обладнання.

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