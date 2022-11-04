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Более 1000 подразделений ВСУ отключали от терминалов Starlink, - CNN

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 19:02
Более 1000 подразделений ВСУ отключали от терминалов Starlink, - CNN Фото: Более 1000 военных подразделений ВСУ отключали от терминалов Starlink (starlink com)
Автор: Дмитрий Браславский

Опасения Украины, что ее военные могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink, усилились на прошлой неделе после того. В 1300 военных подразделениях были отключены терминалы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Небольшие простые в использовании спутниковые тарелки, изготовленные частной ракетной компанией Маска SpaceX, были признаны революционным источником связи для украинских военных. Они позволят им воевать и оставаться в сети, даже когда мобильные телефоны и сети были уничтожены. Но в последнее время возникли опасения по поводу надежности SpaceX после того, как были раскрыты дискуссии о финансировании и сообщалось о перебоях в работе вблизи линии фронта.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, переговоры между SpaceX и министерством обороны продолжаются несмотря на заявление Маска о том, что его компания продолжит финансировать услуги.

Как сообщает издание, недавнее отключение началось 24 октября и было описано одним человеком, информированным о ситуации, как огромная проблема для украинских Вооруженных сил. По словам этого человека, терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала для боевых операций.

Журналистам стало известно, что SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена, в результате чего общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 миллионов долларов. В конце концов они больше не могли позволить себе платить.

Прежде чем терминалы полностью отключились, в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере 3,25 миллиона долларов. По словам источника, партия терминалов также была заменена, поскольку возникли опасения, что обслуживание может быть отключено, чтобы свести к минимуму последствия. Непонятно, сколько терминалов эксплуатируют украинские военные, но те 1300, которые недавно были отключены, составляют значительную часть.

Напомним,SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Затем компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Также сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для снабжения оружием и оборудованием.

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