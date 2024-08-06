Более 1000 солдат и 36 беспилотников: в Генштабе рассказали о новых потерях россиян

За последние сутки с 5 на 6 августа, россияне потеряли на фронте 1050 солдат и 39 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись на Торецком направлении и мощно давят ВСУ около Покровска.

Минувшей ночью были слышны взрывы в Харьковской области. Вероятно был прилет.

Вечером 5 августа военные агрессора запустили в направлении Киева баллистические ракеты. В пригороде столицы прозвучали мощные взрывы.

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