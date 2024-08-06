Более 1000 солдат и 36 беспилотников: в Генштабе рассказали о новых потерях россиян
Фото: российский агрессор потерял еще более 1000 солдат на войне в Украине (Getty Images)
За последние сутки с 5 на 6 августа, россияне потеряли на фронте 1050 солдат и 39 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 585 140 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 8421 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 16 294 (+8) ед.;
- артиллерийских систем - 16 384 (+39) ед.;
- РСЗО - 1138 ед.;
- средства ПВО - 910 ед.;
- самолетов - 365 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 158 (+36) ед;
- крылатых ракет - 2420 (+6) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 148 (+54) ед.;
- специальной техники - 2738 (+1) ед.
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись на Торецком направлении и мощно давят ВСУ около Покровска.
Минувшей ночью были слышны взрывы в Харьковской области. Вероятно был прилет.
Вечером 5 августа военные агрессора запустили в направлении Киева баллистические ракеты. В пригороде столицы прозвучали мощные взрывы.
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