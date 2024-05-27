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Понад 1000 росіян, ППО та танки: Генштаб оновив втрати РФ

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 травня, становили 1150 окупантів. Всього, з початку повномасштабного вторгнення, було ліквідовано 502340 росіянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 502340 (+1150) осіб;
  • танків - 7671 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 14818 (+15) од;
  • артилерійських систем - 12981 (+28) одиниць;
  • РСЗВ - 1084 (+1) одиниця;
  • засоби ППО - 815 (+1) одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10467 (+42);
  • крилаті ракети - 2221 (+12);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55) одиниць;
  • спеціальна техніка - 2118 (+7).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Генштабу, за останню добу найбільше бойових зіткнень відбулося на Куп’янському і Покровському напрямках. Росія намагається використати перевагу у живій силі.

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