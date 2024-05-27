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Более 1000 россиян, ПВО и танки: Генштаб обновил потери РФ

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая составили 1150 окупантов. Всего, с начала полномасштабного вторжения, было ликвидировано 502 340 россиянина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 502340 (+1150) человек;
  • танков – 7671 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 14818 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 12981 (+28) единиц;
  • РСЗО – 1084 (+1) единица;
  • средства ПВО – 815 (+1) единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42);
  • крылатые ракеты – 2221 (+12);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17694 (+55) единиц;
  • специальная техника – 2118 (+7).

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Генштаба, за последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Купянском и Покровском направлениях. Россия пытается использовать преимущество в живой силе.

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