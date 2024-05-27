Более 1000 россиян, ПВО и танки: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая составили 1150 окупантов. Всего, с начала полномасштабного вторжения, было ликвидировано 502 340 россиянина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Генштаба, за последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Купянском и Покровском направлениях. Россия пытается использовать преимущество в живой силе.
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