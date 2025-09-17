Понад 1000 окупантів і сотні дронів: Генштаб оновив вторгнення РФ за останню добу

За вказаний період орієнтовні втрати російської армії склали приблизно 1 097 450 осіб особового складу, з приростом +1 020 за останню враховану добу.

Серед техніки противник позбувся 11 189 танків (+5), 23 277 бойових бронемашин (+3) і 32 846 артилерійських систем (+36). Реактивні системи залпового вогню налічують 1 490 одиниць, а засоби ППО - 1 217. Втрати в авіації включають 422 літаки та 341 вертоліт.

Особливу увагу приділено безпілотним літальним апаратам оперативно-тактичного рівня - їх знищено 60 079 (+360). Також противник втратив 3 718 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, один підводний човен. Автомобільна техніка та цистерни з паливно-мастильними матеріалами становлять 61 878 (+108), а спеціальна техніка - 3 965 одиниць.

Ці дані відображають систематичну роботу українських військових і стійкий опір, демонструючи ефективність оборонних і наступальних операцій.

Генеральний штаб продовжує фіксувати кожен факт втрат противника і регулярно оновлює статистику, яка слугує важливим орієнтиром для аналізу перебігу конфлікту.