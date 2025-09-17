Более 1000 оккупантов и сотни дронов: Генштаб обновил вторжение РФ за последние сутки

За указанный период ориентировочные потери российской армии составили примерно 1 097 450 человек личного состава, с приростом +1 020 за последние учтенные сутки.

Среди техники противник лишился 11 189 танков (+5), 23 277 боевых бронемашин (+3) и 32 846 артиллерийских систем (+36). Реактивные системы залпового огня насчитывают 1 490 единиц, а средства ПВО — 1 217. Потери в авиации включают 422 самолета и 341 вертолет.

Особое внимание уделено беспилотным летательным аппаратам оперативно-тактического уровня — их уничтожено 60 079 (+360). Также противник потерял 3 718 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку. Автомобильная техника и цистерны с горюче-смазочными материалами составляют 61 878 (+108), а специальная техника — 3 965 единиц.

Эти данные отражают систематическую работу украинских военных и устойчивое сопротивление, демонстрируя эффективность оборонных и наступательных операций.

Генеральный штаб продолжает фиксировать каждый факт потерь противника и регулярно обновляет статистику, которая служит важным ориентиром для анализа хода конфликта.