За период полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года по 17 сентября 2025 года потери противника продолжают оставаться значительными. Генштаб публикует актуальные данные о боевой технике и личном составе, указывая на масштабы сопротивления украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
За указанный период ориентировочные потери российской армии составили примерно 1 097 450 человек личного состава, с приростом +1 020 за последние учтенные сутки.
Среди техники противник лишился 11 189 танков (+5), 23 277 боевых бронемашин (+3) и 32 846 артиллерийских систем (+36). Реактивные системы залпового огня насчитывают 1 490 единиц, а средства ПВО — 1 217. Потери в авиации включают 422 самолета и 341 вертолет.
Особое внимание уделено беспилотным летательным аппаратам оперативно-тактического уровня — их уничтожено 60 079 (+360). Также противник потерял 3 718 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку. Автомобильная техника и цистерны с горюче-смазочными материалами составляют 61 878 (+108), а специальная техника — 3 965 единиц.
Эти данные отражают систематическую работу украинских военных и устойчивое сопротивление, демонстрируя эффективность оборонных и наступательных операций.
Генеральный штаб продолжает фиксировать каждый факт потерь противника и регулярно обновляет статистику, которая служит важным ориентиром для анализа хода конфликта.
Напоминаем о том, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что конфликт в Украине может завершиться в ближайшие 60–90 дней при условии, что Европа введет существенные вторичные тарифы для стран, приобретающих российскую нефть.
Отмечаем, что ежедневные расходы Украины на ведение войны против России достигают 172 миллионов долларов, что на 30 миллионов долларов превышает аналогичный показатель прошлого года, отражая рост финансовых потребностей страны в условиях продолжающегося конфликта и усиления оборонной активности.