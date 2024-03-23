Более 1000 оккупантов, 75 дронов и почти 40 ракет. Новые потери РФ в сутки
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 23 марта, составили 1050 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 435 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 75 дронов и 39 ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 435760 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 6852 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед.;
- артиллерийских систем - 10811 (+36) ед.;
- РСЗО - 1018 ед.;
- средства ПВО - 723 ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8463 (+75) ед.;
- крылатые ракеты - 1992 (+39) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед.;
- специальная техника - 1768 (+19) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг активно пытается наступать на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
В частности, по данным Института изучения войны, российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области.
ВСУ пытаются удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области, включая Крынки и в районе Антоновского моста. Позиционные бои идут на большинстве направлений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.