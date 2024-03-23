Более 1000 оккупантов, 75 дронов и почти 40 ракет. Новые потери РФ в сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 23 марта, составили 1050 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 435 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 75 дронов и 39 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг активно пытается наступать на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В частности, по данным Института изучения войны, российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области.

ВСУ пытаются удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области, включая Крынки и в районе Антоновского моста. Позиционные бои идут на большинстве направлений.

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