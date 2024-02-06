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Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 6 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 лютого, склали 1020 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем, 35 ББМ та 41 одиниця автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 390580 (+1020) осіб ліквідовано;
  • танків - 6365 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 11857(+35) од.;
  • артилерійських систем - 9367 (+18) од.;
  • РСЗВ - 979 од.;
  • засоби ППО - 665 (+1) од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 од.;
  • крилаті ракети - 1848 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41) од.;
  • спеціальна техніка - 1496 (+10) од.

Ситуація на фронті

Військові ЗСУ відбили 20 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 3 склади боєприпасів противника. За даними Інституту вивчення війни, російські війська трохи просунулися в північній частині Сіньківки та на схід від Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмута, а ЗСУ просунулися на південний захід від Авдіївки.

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Війна в Україні