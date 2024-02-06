Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 лютого, склали 1020 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем, 35 ББМ та 41 одиниця автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
Військові ЗСУ відбили 20 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 3 склади боєприпасів противника. За даними Інституту вивчення війни, російські війська трохи просунулися в північній частині Сіньківки та на схід від Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмута, а ЗСУ просунулися на південний захід від Авдіївки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.