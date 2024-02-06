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Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

Вівторок 06 лютого 2024 06:17
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Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW Фото: Українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська трохи просунулися в північній частині Синьківки та східніше Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська незначно просунулися на північний схід від Куп'янська і захід від Кремінної на тлі боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 5 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 4 лютого, показує, що російські війська незначно просунулися у північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) та східніше Ямполівки (на схід від Кремінної).

Тривали позиційні бої:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Григорівки.

Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмуту. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого (15 км на південний схід від Сіверська).

Позиційні бої тривали під Бахмутом 5 лютого, але підтверджених змін цій ділянці лінії фронту не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута), Кліщіївки (на південний захід від Бахмута);
  • у напрямку Івановського (західніше Бахмута).

Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 5 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 5 лютого, показує, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
  • на захід від Авдіївки в районі Тоненького та Сєверного;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 5 лютого, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька в районі Красногорівки;
  • на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Георгіївки.

Українські сили просунулися на південний захід від Авдіївки: карти ISW

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 5 лютого.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої відбувалися в районі Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 5 лютого, але підтверджених змін на фронті не було.

5 лютого російські та українські війська продовжили позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі у Кринках.

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