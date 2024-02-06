Больше 1000 оккупантов, 35 ББМ и 18 артсистем. Потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 февраля, составили 1020 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 390 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем, 35 ББМ и 41 единица автомобильной техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили:
Военные ВСУ отразили 20 атак противника на Лиманском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 3 склада боеприпасов противника. По данным Института изучения войны, российские войска незначительно продвинулись в северной части Синьковки и к востоку от Ямполевки. Также подтвердили наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута, а ВСУ продвинулись к к юго-западу от Авдеевки.
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