Понад 100 тисяч доларів. В якому районі Києва найдорожча та найдешевша нерухомість

У столиці багато пропозицій стосовно купівлі нерухомості на вторинному ринку. Але від одного району до іншого вартість може колосально відрізнятися.
Скільки коштують квартири в Києві на "вторинці", розповідає РБК-Україна з посиланням на статистику ЛУН.
Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 900 доларів. На таку вартість можна розраховувати, шукаючи житло в Деснянському районі.
Традиційно найвищі ціни на нерухомість на Печерську - у середньому 112 500 доларів. Між наступним "лідером" рейтингу суттєва різниця. Йдеться про Шевченківський район, де квартира обійдеться в середньому 79 000 доларів.
Варто наголосити, що розцінки - це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього.
Приблизно однакові ціни можна знайти в Оболонському (53 700 доларів), Солом'янському (58 000 доларів), Подільському (58 000 доларів) та Дніпровському (59 900 доларів) районах.
Говорячи про двокімнатні квартири, найдешевшими вони залишаються в Деснянському районі - 56 700 доларів. А найдорожчими все-таки в Печерському районі - 170 000 доларів.
Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме в середньому 299 000 доларів, а в Деснянському районі - 71 000 у валюті.
Надалі ставки ростуть до 87 000 доларів у Святошинському та 99 000 доларів у Дніпровському районах.
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Станом на червень 2024 середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становила 60 000 доларів, проте середня ціна проданих квартир суттєво нижча - 45 000 доларів.
Протягом травня 2023 до червня 2024 лише цьогоріч у квітні середні ринкова ціна та ціна проданих об'єктів збігалася. Тоді вона становила 62 000 доларів.
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Стосовно продажу двокімнатних квартир, то різниця в цінах також помітна.
Наприклад, у січні 2024 року середня ціна на "вторинці", яку ставить продавець, становила 96 500 доларів. Але натомість вартість, за якою продавали об'єкти, у середньому - 54 000 доларів.
Лише наступного місяця, у лютому 2024, середня різниця була не такою разючою - 21 000 доларів.
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Раніше ми розповідали, де в Європі найдорожче орендувати квартиру.
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