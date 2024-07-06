Более 100 тысяч долларов. В каком районе Киева самая дорогая и дешевая недвижимость

В столице много предложений по покупке недвижимости на вторичном рынке. Но от одного района к другому стоимость может колоссально отличаться.
Сколько стоят квартиры в Киеве на "вторичке", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН.
Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 41 900 долларов. На такую стоимость можно рассчитывать в поисках жилья в Деснянском районе.
Традиционно самые высокие цены на недвижимость на Печерске - в среднем 112 500 долларов. Между следующим "лидером" рейтинга существенная разница. Речь идет о Шевченковском районе, где квартира обойдется в среднем 79 000 долларов.
Следует отметить, что расценки - это среднее значение стоимости квартиры с ремонтом и без него.
Приблизительно одинаковые цены можно найти в Оболонском (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском. (59 900 долларов) районах.
Говоря о двухкомнатных квартирах, самыми дешевыми они остаются в Деснянском районе - 56 700 долларов. А самыми дорогими все-таки в Печерском районе - 170 000 долларов.
Трехкомнатная квартира на Печерске будет стоить в среднем 299 000 долларов, а в Деснянском районе - 71 000 в валюте.
В дальнейшем ставки растут до 87 000 долларов в Святошинском и 99 000 долларов в Днепровском районе.
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По состоянию на июнь 2024 средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляла 60 000 долларов, однако средняя цена проданных квартир существенно ниже - 45 000 долларов.
В течение мая 2023 по июнь 2024 только в апреле этого года средние рыночная цена и цена проданных объектов совпадала. Тогда она составила 62 000 долларов.
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Что касается продажи двухкомнатных квартир, то разница в ценах также заметна.
К примеру, в январе 2024 года средняя цена на "вторичке", которую ставит продавец, составляла 96 500 долларов. Но стоимость, по которой продавали объекты, в среднем - 54 000 долларов.
Только в следующем месяце, в феврале 2024, средняя разница была не столь поразительной - 21 000 долларов.
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