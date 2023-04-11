Понад 100 росіян "зникли" у Луганській області після відмови вступити до ПВК "Вагнера", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra.

5 квітня цього року близько 500 мобілізованих із різних регіонів Росії, у тому числі Московської, Воронезької та Тверської областей, відправили трьома вантажними літаками з Курська до Ростова-на-Дону для навчання та переведення у підпорядкування до місцевої військової частини. Звідти вночі чоловіків вивезли до Луганської області.

За даними видання, після прибуття в Луганську область групу військових РФ з одного літака відвезли на територію Стаханівського вагонобудівного заводу. Туди, як стверджується, приїжджав колишній так званий "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов. Окупанти розповіли своїм родичам про те, що до них приїхали представники ПВК "Вагнера".

"Приїхали представники ПВК "Вагнера" зі зброєю, їх близько 30 осіб. Зараз просто крутитимуть, крутитимуть, хочуть вивезти на якийсь полігон, почали тиск прямо чинити", - розповіли окупанти.

Рідні окупантів розповіли, що 57 людей зі 170 погодилися підписати контракти з ПВК "Вагнера" та поїхали у невідомому напрямку. В результаті 113 людей завантажили в машини та відвезли до Луганської області, села Червона Талівка, на полігон Герасимівський. Після прибуття вони повідомили, що у них вилучають телефони. Із 7 квітня вони перестали виходити на зв'язок.