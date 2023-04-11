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Более 100 россиян "пропали" в Луганской области после отказа вступить в ЧВК "Вагнера", - СМИ

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 22:17
Более 100 россиян "пропали" в Луганской области после отказа вступить в ЧВК "Вагнера", - СМИ Фото: Более 100 россиян "пропали" в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Более 100 российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.

5 апреля этого года около 500 мобилизованных из разных регионов России, в том числе Московской, Воронежской и Тверской областей, отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Оттуда ночью мужчины были вывезены в Луганскую область.

По данным издания, по прибытии в Луганскую область группу военных РФ с одного самолета увезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода. Туда, как утверждается, приезжал бывший так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов. Оккупанты рассказали своим родственникам о том, что к ним приехали представители ЧВК "Вагнера".

"Приехали представители ЧВК "Вагнера" с оружием, их около 30 человек. Сейчас будут просто крутить, крутить, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прямо оказывать", - рассказали оккупанты.

Родные оккупантов рассказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК "Вагнера" и уехали в неизвестном направлении. В результате 113 человек погрузили в машины и отвезли в Луганскую область, село Красная Таловка, на полигон Герасимовский. По прибытии они сообщили, что у них изымают телефоны. С 7 апреля они перестали выходить на связь.

Напомним, что в России и на оккупированных территориях Украины обнаружено уже семь кладбищ наемников ЧВК "Вагнера", на которых похоронены по меньшей мере 995 человек.

Также ранее мы писали, что бойцы ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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