Понад 100 млн євро на рік. ЗМІ дізналися деталі угоди про гарантії безпеки з Естонією
Естонія надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 100 млн на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Проєкт двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною вже деякий час циркулює серед естонських чиновників і політиків.
Видання повідомляє, що зміст документа не розголошують до його підписання, проте відомо, що він буде розрахований на 10 років і охоплюватиме ширше співробітництво між Естонією та Україною.
Мінімальні зобов'язання Естонії щодо виділення 0,25% ВВП на військову допомогу Україні діятимуть до 2027 року і становитимуть близько 450 мільйонів євро за ці чотири роки.
При цьому видання зазначає, що платіж за 2024 рік уже виплачено Україні.
Гарантії безпеки
Україна досягла значного прогресу в зміцненні своєї безпеки, уклавши угоди про гарантії з більш ніж 10 країнами. Ці угоди, розраховані на 10 років, забезпечують Україні допомогу в різних сферах, включно з економікою, обороною та іншими важливими галузями.
Варто зазначити, що конкретні зобов'язання в кожній угоді різняться, відображаючи можливості та особливості кожного партнера.
Проте всі ці угоди об'єднує спільна мета: підтримка України в її прагненні до миру, процвітання і стабільності.
Зовсім недавно Україна підписала угоди з Норвегією, Ісландією та Швецією.
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