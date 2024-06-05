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Понад 100 млн євро на рік. ЗМІ дізналися деталі угоди про гарантії безпеки з Естонією

Середа 05 червня 2024 15:00
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Понад 100 млн євро на рік. ЗМІ дізналися деталі угоди про гарантії безпеки з Естонією Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 100 млн на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Проєкт двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною вже деякий час циркулює серед естонських чиновників і політиків.

Видання повідомляє, що зміст документа не розголошують до його підписання, проте відомо, що він буде розрахований на 10 років і охоплюватиме ширше співробітництво між Естонією та Україною.

Мінімальні зобов'язання Естонії щодо виділення 0,25% ВВП на військову допомогу Україні діятимуть до 2027 року і становитимуть близько 450 мільйонів євро за ці чотири роки.

При цьому видання зазначає, що платіж за 2024 рік уже виплачено Україні.

Гарантії безпеки

Україна досягла значного прогресу в зміцненні своєї безпеки, уклавши угоди про гарантії з більш ніж 10 країнами. Ці угоди, розраховані на 10 років, забезпечують Україні допомогу в різних сферах, включно з економікою, обороною та іншими важливими галузями.

Варто зазначити, що конкретні зобов'язання в кожній угоді різняться, відображаючи можливості та особливості кожного партнера.

Проте всі ці угоди об'єднує спільна мета: підтримка України в її прагненні до миру, процвітання і стабільності.

Зовсім недавно Україна підписала угоди з Норвегією, Ісландією та Швецією.

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Естонія Гарантії безпеки Війна Росії проти України
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