Понад 100 млн євро на рік. ЗМІ дізналися деталі угоди про гарантії безпеки з Естонією

Естонія надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 100 млн на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Проєкт двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною вже деякий час циркулює серед естонських чиновників і політиків.

Видання повідомляє, що зміст документа не розголошують до його підписання, проте відомо, що він буде розрахований на 10 років і охоплюватиме ширше співробітництво між Естонією та Україною.

Мінімальні зобов'язання Естонії щодо виділення 0,25% ВВП на військову допомогу Україні діятимуть до 2027 року і становитимуть близько 450 мільйонів євро за ці чотири роки.

При цьому видання зазначає, що платіж за 2024 рік уже виплачено Україні.