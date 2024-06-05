Более 100 млн евро в год. СМИ узнали детали соглашение о гарантиях безопасности с Эстонией
Эстония будет предоставлять Украине военную помощь в размере 100 млн в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Проект двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной уже некоторое время циркулирует среди эстонских чиновников и политиков.
Издание сообщает, что содержание документа не разглашается до его подписания, однако известно, что он будет рассчитан на 10 лет и будет охватывать более широкое сотрудничество между Эстонией и Украиной.
Минимальные обязательства Эстонии по выделению 0,25% ВВП на военную помощь Украине будут действовать до 2027 года и составят около 450 миллионов евро за эти четыре года.
При этом издание отмечает, что платеж за 2024 год уже выплачен Украине.
Гарантии безопасности
Украина достигла значительного прогресса в укреплении своей безопасности, заключив соглашения о гарантиях с более чем 10 странами. Эти соглашения, рассчитанные на 10 лет, обеспечивают Украине помощь в различных сферах, включая экономику, оборону и другие важные области.
Стоит отметить, что конкретные обязательства в каждом соглашении различаются, отражая возможности и особенности каждого партнера.
Тем не менее, все эти соглашения объединяет общая цель: поддержка Украины в ее стремлении к миру, процветанию и стабильности.
Совсем недавно Украина подписала соглашения с Норвегией, Исландией и Швецией.
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