Более 100 боев и тысячи обстрелов: что происходило на фронте сегодня

Среда 27 августа 2025 22:50
Более 100 боев и тысячи обстрелов: что происходило на фронте сегодня Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 27 августа произошло 110 боевых столкновений. Российские оккупанты активно атакуют, в частности на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Шесть боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня; нанес 12 авиационных ударов, сбросил 23 управляемые бомбы.

Три атаки отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное. До сих пор не утихают два боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районе Купянска. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово. До сих пор продолжаются девять боевых столкновений.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовые и наступательные действия.

Активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 151 оккупанта, из которых 107 - безвозвратно. Также наши защитники обезвредили боевую бронированную машину, пушку, семь автомобилей, мотоцикл, 84 беспилотных летательных аппарата и вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сичневое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток наступательных действий противника не зафиксировано, однако, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 078 750 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 920 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 45 артиллерийских систем, 1 систему ПВО, 194 дрона и другую технику врага.

