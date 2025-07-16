Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 14,8% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

Средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,7%.

В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.

Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.

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