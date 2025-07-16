ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным

Украина, Среда 16 июля 2025 08:20
UA EN RU
Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 1,5 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 14,8% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен - 3,7%, 380 611 человек, средняя пенсия - 2 287,07 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 32,0%, 3 277 946 человек, средняя пенсия - 3 342,60 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 20,5%, 2 101 408 человек, средняя пенсия - 4 509,81 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 29,0%, 2 980 310 человек, средняя пенсия - 6 858,67 гривен,
  • более 10000 гривен - 14,8%, 1 519 447 человек, средняя пенсия - 15 809,24 гривен.

Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным

Средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,7%.

В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.

Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия