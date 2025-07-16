Более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн пенсионеров: сколько платят остальным
Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 14,8% граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 3000 гривен - 3,7%, 380 611 человек, средняя пенсия - 2 287,07 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен - 32,0%, 3 277 946 человек, средняя пенсия - 3 342,60 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен - 20,5%, 2 101 408 человек, средняя пенсия - 4 509,81 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен - 29,0%, 2 980 310 человек, средняя пенсия - 6 858,67 гривен,
- более 10000 гривен - 14,8%, 1 519 447 человек, средняя пенсия - 15 809,24 гривен.
Средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.
Пенсии и инфляция
Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,7%.
В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.
Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.
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