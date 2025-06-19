Понад 10 країн Європи домовилися посилити боротьбу з "тіньовим" флотом РФ
Група європейських країн, які мають вихід до моря, на зустрічі 19 червня домовилися вжити подальших заходів, щоб протидіяти "тіньовому" флоту Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву цих країн, з якою ознайомилася "Європейська правда".
Як повідомляється, представники 12 країн Європейського Союзу (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".
"Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного і скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії", - йдеться в заяві.
Зокрема, група європейських держав планує розробити керівні принципи "для сприяння відповідальній поведінці на морі, посилення дотримання міжнародного права та забезпечення прозорості морських операцій".
"Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права", - наголошується в заяві.
Санкції проти тіньового флоту РФ
Нагадаємо, днями уряд Британії ввів пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.
Зауважимо, що, за даними ГУР, станом на минулий місяць російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
Також наприкінці травня цього року Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною "тіньового флоту" РФ і відповідають за транспортування російської нафти.
Окрім того, вчора Австралія вперше вдарила по "тіньовому" флоту Кремля. Десятки танкерів, які фінансували війну, тепер під санкціями.
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