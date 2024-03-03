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Понад 10 атак за день. Росіяни обстріляли Нікополь та район: є постраждала

Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Протягом сьогоднішнього дня росіяни 11 разів обстріляли Нікополь та Нікопольський район в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах", - повідомив Лисак.

 Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

За його даними, агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 - знищив. Крім цього, росіяни під час удару понівечили 4 авто: легкове та вантажні. До того ж в районі було пошкоджено лінію електропередач.

Глава ОВА повідомив, що в Покровській сільській громаді є постраждала.

"Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома", - заявив він.

Повітряні атаки 3 березня

Близько 02:16 ночі в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також у тимчасово окупованій Феодосії в Криму кілька годин поспіль гриміли потужні вибухи. У місті працювали сили ППО по безпілотниках. Міноборони РФ повідомило, що над територією півострова було збито всі 38 ударних дронів.

Крім того, минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Сумську область. Удари завдавала авіація з напрямку російської Курської області.

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Війна Росії проти УкраїниокупантиНікополь