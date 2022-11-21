Понад 1 500 танків та десятки ЗРК. Аналітики підрахували, скільки техніки втратила Росія в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України армія РФ втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oryx.
Згідно з даними, які підтверджені фото- та відеоматеріалами, 4 927 одиниць було знищено, пошкоджено - 198, покинуто - 300, захоплено - 2 619.
Аналітики зазначають, що втрати Росії склали:
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ поінформували, що з 24 лютого втрати російської армії серед особового складу досягли 84 210 осіб.
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