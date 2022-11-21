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Понад 1 500 танків та десятки ЗРК. Аналітики підрахували, скільки техніки втратила Росія в Україні

Фото: Скільки техніки втратила Росія з початку вторгнення в Україну (t.me/s/suspilnechernihiv)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України армія РФ втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oryx.

Згідно з даними, які підтверджені фото- та відеоматеріалами, 4 927 одиниць було знищено, пошкоджено - 198, покинуто - 300, захоплено - 2 619.

Аналітики зазначають, що втрати Росії склали:

  • 1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);
  • 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);
  • 1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);
  • 154 реактивних системи залпового вогню;
  • 80 зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ поінформували, що з 24 лютого втрати російської армії серед особового складу досягли 84 210 осіб.

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Війна Росії проти України