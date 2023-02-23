Помста за візит Мелоні у Київ. Росіяни влаштували кібератаки проти органів влади Італії

В середу, 22 лютого, росіяни влаштували серію спрямованих кібератак проти державних установ Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, яку приводить The Guardian.

Він зазначає, що хакери атакували італійські компанії та державні установи, включаючи сайти Міністерства оборони Італії та поліції.

Таяні вважає, що це може бути помстою з боку РФ після того, як прем'єр-міністр Джорджія Мелоні відвідала Україну.

Про атаки, що завдали обмежених збитків через наявність сильних систем кіберзахисту, заявила російська група NoName057. Хакери зазначили, що "Італія русофобна країна" та послались на схвалення урядом шостого пакета військової допомоги для України.