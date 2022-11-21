"Помста за солідарність з Україною". Санду про підтримку РФ протестів в Молдові

"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються Російською Федерацією. Ці ворожі дії - помста за внесок Молдови у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", - заявила Санду.

За її словами, Молдова захищається від нападів. Також вона додала, що наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, і що Молдова надалі разом з Україною обиратиме демократію, мир, свободу.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків", - додала президент країни.