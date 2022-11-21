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"Помста за солідарність з Україною". Санду про підтримку РФ протестів в Молдові

Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Протести в Молдові організовують групи, які напряму фінансуються Росією. Це помста за солідарність з ЄС та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду, яку приводить TV8.

"У цей період у нашій країні діють злочинні угруповання, які мають на меті дестабілізацію Молдови. Напади на нас є частиною гібридної війни, з якою ми стикаємось прямо зараз. Такі групи, які платять таким самим людям, як вони, за участь в антиурядових демонстраціях, безпосередньо фінансуються Російською Федерацією. Ці ворожі дії - помста за внесок Молдови у цю війну, помста за те, що ми солідарні з ЄС та Україною", - заявила Санду.

За її словами, Молдова захищається від нападів. Також вона додала, що наслідки війни відчуватимуться ще багато десятиліть, і що Молдова надалі разом з Україною обиратиме демократію, мир, свободу.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Молдова перебуває на передньому краї цих зусиль солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо активно боротися з торгівлею зброєю, людьми. Ми зміцнюватимемо ці можливості, щоб бути щитом для ЄС від таких ризиків", - додала президент країни.

Нагадаємо, що МВС Молдови звинувачує в антиурядових протестах спецслужби РФ.

Раніше повідомлялось, що після падіння російської ракети, збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.

Європа повинна зробити все, щоб Україні виграла у війні, яку незаконно розв'язала Росія. Так само не можна допустити, аби гібридні методи РФ спрацювали у Молдові.

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