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Санду: не можна допустити поразки України і щоб гібридні методи РФ спрацювали у Молдові

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Кишинів, Понеділок 21 листопада 2022 14:38
Санду: не можна допустити поразки України і щоб гібридні методи РФ спрацювали у Молдові Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європа повинна зробити все, щоб Україні виграла у війні, яку незаконно розв'язала Росія. Так само не можна допустити, аби гібридні методи РФ спрацювали у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Молдови Майю Санду у її колонці для видання Politico.

Лідер Молдови зазначила, що Росія використовує проти України гібридні методи війни. Зокрема, атакуючи енергетичну систему, завдаючи кібератак, поширюючи фейки та дезінформацію.

Такі ж методи РФ використовує і проти Молдови. За словами Санду, таким чином Москва намагається дестабілізувати уряд, підірвати демократію та поставити під загрозу внесок Молдови у безпеку Європи.

"Так само, як Росії не можна дозволити перемогти в Україні, її гібридним методам не можна дозволити досягти успіху в Молдові", - зазначила Санду.

Вона також додала, що Молдова, попри нав'язані їй обмеження, готова і надалі продовжувати європейську інтеграцію.

Нагадаємо, що сьогодні у Парижі проходить конференція щодо допомоги Молдові за участі представників 45 країн та організацій. У ході зустрічі планується затвердити фінансовий пакет на суму 695 млн євро.

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