Помста за санкції. Кремль заборонив Обамі приїжджати в Росію

Згідно з даними відомства країни-агресора, в'їзд до Росії заборонили не лише Обамі, а й "чинним керівникам різних рівнів виконавчої влади", членам Конгресу, колишнім чиновникам Білого дому. Під обмеження потрапили й керівники збройових підприємств, які надають Україні військову допомогу.

При цьому в МЗС РФ додали, що до списку обмежень включені ті, хто нібито "причетний до переслідування інакодумців за слідами штурму Капітолію".

До списку також потрапили колишній міністр фінансів України Наталія Яресько, коміки Джиммі Кіммел та Стівен Кольбер

"Вашингтону настав час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", - пригрозили в дипломатичному відомстві.

Варто зауважити, що раніше Обама критикував Росію та диктатора Володимира Путіна за початок повномасштабної війни проти України. Він звинувачував главу Кремля в тому, що той "вияв свою потворну сутність".

Нові санкції США проти Росії

США сьогодні, 19 травня, оголосили про новий пакет антиросійських санкцій. За словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, санкції різко обмежать доходи, які Кремль отримує фінансування для своєї військової машини.

Обмеження запровадили щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб у більш ніж 20 країнах. Примітно, що під санкціями опинилася Служба зовнішньої розвідки РФ, а також топ-чиновники країни агресора.