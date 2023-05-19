Месть за санкции. Кремль запретил Обаме приезжать в Россию

Согласно данным ведомства страны-агрессора, въезд в Россию запретили не только Обаме, но и "действующим руководителям различных уровней исполнительной власти", членам Конгресса, бывшим чиновникам Белого дома. Под ограничения попали и руководители оружейных предприятий, которые оказывают Украине военную помощь.

При этом в МИД РФ добавили, что в список ограничений включены те, кто якобы "причастен к преследованию инакомыслящих по следам штурма Капитолия".

В спискок также попали бывшый министр финансов Украины Наталья Яресько, комики Джимми Киммел и Стивен Кольбер

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться", - пригрозили в дипломатическом ведомстве.

Стоит заметить, что ранее Обама критиковал Россию и диктатора Владимира Путина за начало полномасштабной войны против Украины. Он обвинял главу Кремля в том, что тот "проявил свою уродливую сущность".

Новые санкции США против России

США сегодня, 19 мая, объявили о новом пакете антироссийских санкций. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, санкции резко ограничат доходы, которые Кремль получает финансирования для своей военной машины.

Ограничения ввели в отношении 22 физических и 104 юридических лиц в более чем 20 странах. Примечательно, что под санкциями теперь находится Служба внешней разведки РФ, а также топ-чиновники страны агрессора.