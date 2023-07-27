Помста за ордер Путіну продовжується? У РФ оголосили в розшук ще одну суддю МКС

"Томоко Акане. Японка. Розшукується за статтею КК Росії", - сказано в картці бази розшуку МВС Росії. При цьому, за якою саме статтею розшукується суддя, у картці не вказується.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

На даний момент у базі розшуку МВС Росії фігурує і ще один суддя МКС - Росаріо Сальваторе Айтала. Крім того, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана, суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.