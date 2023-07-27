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Месть за ордер Путину? В РФ объявили в розыск еще одну судью МУС

Фото: судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ (un.org)
Автор: Наталия Гурковская

В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ. Она является одной из трех судий, выдавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК России", - сказано в карточке базы розыска МВД России. При этом, по какой именно статье разыскивается судья, в карточке не указывается.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На данный момент в базе розыска МВД России фигурирует и еще один судья МУС - Росарио Сальваторе Айтала. Кроме того, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судий Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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Владимир ПутинМКС