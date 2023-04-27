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Помста Кремля. Росія не пустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ

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Москва, Четвер 27 квітня 2023 16:24
Помста Кремля. Росія не пустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росіяни відхилили запит США на відвідування заарештованого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Причиною стала відмова надавати журналістам РФ американські візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

За даними відомства країни-агресора, у МЗС викликали старшого дипломата американської дипмісії США за те, що візове оформлення представникам ЗМІ з пулу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "зірвали". Пропагандисти мали супроводжувати главу МЗС під час його поїздки до Нью-Йорка.

"У зв'язку з цим посольство США поінформовано, що його запит на консульське відвідування 11 травня затриманого за звинуваченням у шпигунській діяльності американського громадянина Гершковича відхиляється", - додали в міністерстві.

Також у МЗС уточнили, що готують інші можливі заходи у відповідь на дії США.

Нагадаємо, Гершковича затримали в Єкатеринбурзі наприкінці березня і звинуватили у шпигунстві.

Пізніше російський суд заарештував журналіста. Апеляцію, яку подали адвокати, було відхилено.

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