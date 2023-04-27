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Месть Кремля. Россия не пустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ

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Москва, Четверг 27 апреля 2023 16:24
Месть Кремля. Россия не пустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россияне отклонили запрос США на посещение арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Причиной стал отказ предоставлять журналистам РФ американские визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По данным ведомства страны-агрессора, в МИД вызвали старшего дипломата американской дипмиссии США за то, что визовое оформление представителям СМИ из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова "сорвали". Пропагандисты должны были сопровождать главу МИД во время его поездки в Нью-Йорк.

"В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Гершковича отклоняется", - добавили в министерстве.

Также в МИД уточнили, что готовят и другие возможные меры в ответ на действия США.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта и обвинили в шпионаже.

Позже российский суд арестовал журналиста. Апелляцию, которые подали адвокаты, была отклонена.

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