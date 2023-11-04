Помста "Філадельфії" в Баффало, "Сент-Луїс" розгромив лідера: відео всіх голів вечора НХЛ

Пенсильванці в Баффало помстилися "Сейбрз" за розгром кілька днів тому (2:5). Розгнівані "Флаєрс" закинули три шайби в першому періоді: Лотон поцілив у дальній кут за хвилину після стартового вкидання, Бельпедіо 28 секунд потому зіграв на добиванні, а згодом Конекні реалізував вихід 1 в 0.

У другій 20-хвилинці Гетевей розібрався з голкіпером "Баффало" Луукконеном на "п'ятаку". Розмочити рахунок "Сейбрз" спромоглися на старті фінального періоду, коли Йокіхар'ю кинув під стійку з дистанції. Та останнє слово було за "Філадельфією" – Брінк реалізував момент в контратаці гостей.

Натомість "Блюз" на домашньому льоду розібралися з одним із лідерів Східної конференції – "Нью-Джерсі Девілз". Заявку на підсумковий успіх міссурійці зробили в другій 20-хвилинці. Спершу Нейборс реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, а потім Хейс виявився найспритнішим у метушні під воротами "Девілз".

Гості згодом скоротили відставання – Лазар в оточенні оборонців таки проштовхнув "диск" за лінію. Утім, під завісу зустрічі "Сент-Луїс" закинув дві шайби в порожні ворота "Нью-Джерсі", коли штаб "Девілз" випустив шостого польового. Відзначилися Хейс і Томас.

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