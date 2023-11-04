Месть "Филадельфии" в Баффало, "Сент-Луис" разгромил лидера: видео всех голов вечера НХЛ

Пенсильванцы в Баффало отомстили "Сейбрз" за разгром несколько дней назад (2:5). Разгневанные "Флайерс" забросили три шайбы в первом периоде: Лотон попал в дальний угол через минуту после стартового вбрасывания, Бельпедио 28 секунд спустя сыграл на добивании, а впоследствии Конекни реализовал выход 1 в 0.

Во второй 20-минутке Хэтэуэй разобрался с голкипером "Баффало" Луукконеном на "пятаке". Размочить счет "Сейбрз" смогли на старте финального периода, когда Йокихарью бросил под штангу с дистанции. Последнее слово было за "Филадельфией" – Бринк реализовал момент в контратаке гостей.

"Блюз" на домашнем льду разобрались с одним из лидеров Восточной конференции – "Нью-Джерси Девилз". Заявку на итоговый успех миссурийцы сделали во второй 20-минутке. Сначала Нейборс реализовал выход один на один с вратарем, а затем Хейс оказался самым ловким в суматохе под воротами "Девилз".

Гости со временем сократили отставание – Лазар в окружении защитников все же протолкнул "диск" за линию. Впрочем, под занавес встречи "Сент-Луис" забросил две шайбы в пустые ворота "Нью-Джерси", когда штаб "Девилз" выпустил шестого полевого. Отличились Хэйс и Томас.

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