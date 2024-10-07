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"Помста буде". Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронті

Україна, Київ, Понеділок 07 жовтня 2024 13:02
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"Помста буде". Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронті Фото: Василь Особа загинув (Facebook)
Автор: Тетяна Веремєєва

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла про те, як дізналася про смерть свого чоловіка – військового Василя Особи.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис Софії Семчишин в Instagram.

Вона розповідає, що чоловік наполягав на тому, щоб вона разом із дітьми поїхала на відпочинок на море.

Семчишин поділилася деталями останньої розмови. Вона скинула йому фотографії і він побажав родині гарного відпочинку. Також подружжя домовилося поговорити наступного дня. Однак коли вона набрала, то чоловік уже не відповів.

"І тут дзвінок… і по голосу Андріяна я все зрозуміла і просила не говорити вголос, я не могла чути тої болі… А далі земля пішла з-під ніг", – написала жінка на своїй сторінці в Instagram.

Софія Семчишин зазначає, що після повідомлення не знала, як сказати про це дітям.

"Сказала, тата вбили м@скалі. Помста буде!", – зазначила вона.

&quot;Помста буде&quot;. Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронті&quot;Помста буде&quot;. Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронті&quot;Помста буде&quot;. Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронтіФото зі сторінки Софії Семчишин в Instagram

Нагадаємо, Софія Семчишин повідомила про смерть чоловіка у неділю, 6 жовтня. Вона зазначила, що його вбили.

За даними лідера партії "Свобода" Олега Тягнибока, військовий 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж" Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку.

Також гибель зятя Ірини Фаріон прокоментувала журналістка Раміна Есхакзай. У своєму Telegram-каналі вона розповіла, що під час останньої зустрічі із Фаріон, жінка розповіла їй, що зять пішов служити. Однак вона не хотіла публічності для нього і тримала це в секреті.

Зазначимо, у липні цього року на Ірину Фаріон було скоєно замах біля її оселі. Лікарі провели операцію, але вона залишалася в глибокій комі та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Пізніше її серце зупинилося, і вона померла після 23:00.

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Ірина Фаріон Військовий Загинув
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