"Помста буде". Донька Фаріон розповіла, як дізналася про гибель чоловіка на фронті

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла про те, як дізналася про смерть свого чоловіка – військового Василя Особи.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис Софії Семчишин в Instagram .

Вона розповідає, що чоловік наполягав на тому, щоб вона разом із дітьми поїхала на відпочинок на море.

Семчишин поділилася деталями останньої розмови. Вона скинула йому фотографії і він побажав родині гарного відпочинку. Також подружжя домовилося поговорити наступного дня. Однак коли вона набрала, то чоловік уже не відповів.

"І тут дзвінок… і по голосу Андріяна я все зрозуміла і просила не говорити вголос, я не могла чути тої болі… А далі земля пішла з-під ніг", – написала жінка на своїй сторінці в Instagram.

Софія Семчишин зазначає, що після повідомлення не знала, як сказати про це дітям.

"Сказала, тата вбили м@скалі. Помста буде!", – зазначила вона.

Фото зі сторінки Софії Семчишин в Instagram