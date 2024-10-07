"Месть будет". Дочь Фарион рассказала, как узнала о гибели мужа на фронте

Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишин рассказала о том, как узнала о смерти своего мужа – военного Василия Особы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Софии Семчишин в Instagram .

Она рассказывает, что мужчина настаивал на том, чтобы она вместе с детьми уехала на отдых на море.

Семчишин поделилась деталями последнего разговора. Она скинула ему фотографии и он пожелал семье хорошего отдыха. Также супруги договорились поговорить на следующий день. Однако когда она набрала, то мужчина уже не ответил.

"И здесь звонок… и по голосу Андрияна я все поняла и просила не говорить вслух, я не могла слышать ту боль… А дальше земля ушла из-под ног", – написала женщина на своей странице в Instagram.

Софья Семчишин отмечает, что после сообщения не знала, как сказать об этом детям.

"Сказала, папу убили м@скали. Месть будет!", - отметила она.

Фото со страницы Софии Семчишин в Instagram