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Помста за безсилля. У Зеленського пояснили причини ворожих обстрілів інфраструктури

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти руйнують українську інфраструктуру, адже відчувають своє безсилля. Вони хочуть нашкодити українцям з помсти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

""Російська логіка"… Руйнуючи інфраструктуру України, Росія демонструє усвідомлення факту: Україну їм не опанувати. А тому вони намагаються нашкодити з помсти за своє безсилля", - написав він.

Подоляк зазначив, що свого часу до росіян прийде ще одне усвідомлення. Вони зрозуміють, що повинні будуть відшкодовувати шкоду, нанесену Україні, шляхом репарацій.

Нагадаємо, що 15 листопада росіяни здійснили наймасованішу ракетну атаку на українські енергооб'єкти. Вони випустили 96 крилатих ракет по українських містах, з яких 75 вдалося збити.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що нових масованих ударів від окупантів можна очікувати будь-коли, оскільки Росія хоче залишити Україну в блекауті.

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Ірина ПодолякРосійська ФедераціяВійна Росії проти України